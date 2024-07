Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Un jucător de la Sassuolo a ajuns sub comanda lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Un jucător de la Sassuolo a ajuns sub comanda lui Zeljko Kopic

Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Zeljko Kopic / Profimedia Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Oficialii „câinilor” au anunțat că Zeljko Kopic va avea un nou jucător în lot. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Este vorba despre Andrei Mărginean, care a fost împrumutat de la Sassuolo, formație care evoluează în Serie A. Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Totuși, de notat este faptul că Mărginean nu a apucat să debuteze în Serie A. Chiar dacă s-a antrenat alături de echipa mare a celor de la Sassuolo, românul a evoluat la grupele de juniori ale echipei. În cariera sa, Andrei Mărginean a mai fost împrumutat de Sassuolo la ACR Messina, FC Novara și Ternana Calcio. „Bine ai venit, Andrei MĂRGINEAN! Reclamă

Reclamă 4

Cluburile Dinamo 1948 București și US Sassuolo Calcio au ajuns la un acord privind împrumutul pe un sezon al jucătorului Andrei Iulius Mărginean.

Născut în 2001, în județul Alba, Andrei a plecat în 2018 de la echipa locală CS Zlatna și a luat drumul Italiei, ajungând la grupa U17 a clubului Sassuolo.

De-a lungul carierei, mijlocașul central de 1.93 m a mai jucat, sub formă de împrumut, la ACR Messina (Serie C), FC Novara (Serie C) și Ternana Calcio (Serie B). La gruparea din Terni a bifat 10 apariții în sezonul recent încheiat.

Reclamă

Clubul nostru va avea opțiunea de transfer definitiv al lui Andrei”, au anunțat oficialii lui Dinamo, pe rețelele de socializare. Patru plecări „dintr-un foc” de la Dinamo Dinamo a anunţat oficial patru plecări „dintr-un foc”. Patru tineri jucători s-au despărţit de formaţia din Ştefan cel Mare, chiar înaintea duelului cu Petrolul. Dinamo a fost la un pas să obţină un rezultat mare, în prima etapă, după ce a condus-o cu 2-0 pe CFR Cluj. Clujenii au întors însă rezultatul şi s-a impus cu 3-2, graţie unui gol marcat în prelungiri. După eşecul cu CFR Cluj, la Dinamo au continuat mutările. Patru tineri jucători au fost împrumutaţi la echipe din Liga a 2-a, respectiv Liga a 3-a. Denis Oncescu, David Irimia, Serafim Vlad şi Darius Gavrilă vor evolua la alte formaţii, în aceszt sezon. Denis Oncescu a fost împrumutat la FC Argeş, David Irimia la Metaloglobus, iar Serafim Vlad şi Darius Gavrilă la CS Tunari. „Unde vor evolua tinerii dinamoviști O serie de tineri dinamoviști vor evolua sub formă de împrumut la alte cluburi, pe durata sezonului competițional 2024-2025.

Oncescu Denis (20, portar) – FC Argeș, Liga a II-a

Irimia David (18, fundaș dreapta) – FC Metaloglobus, Liga a II-a

Serafim Vlad (18, fundaș stânga) – CS Tunari, Liga a III-a

Gavrilă Darius (17, mijlocaș ofensiv) – CS Tunari, Liga a III-a

Succes, Câinilor!”, a transmis Dinamo, pe paginile oficiale ale clubului.