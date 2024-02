Dinamo încearcă o lovitură uriaşă! Clubul din Ştefan cel Mare vrea să transfere un jucător care a fost la FC Barcelona! - Antena Sport

„Mulțumim, Iulian Roșu!

București, 13 februarie 2024. Dinamo 1948 și jucătorul Iulian Roșu au convenit astăzi, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale și stingerea litigiilor între părți, pe cale amiabilă, anunță clubul nostru prin intermediul paginilor oficiale de comunicare.

În acest context, în numele tuturor dinamoviștilor, îi mulțumim mijlocașului Iulian Roșu pentru contribuția importantă la promovarea în SuperLigă și pentru evoluțiile în tricoul alb-roșu în prima parte a acestei ediții de campionat.

„Iulian Roșu nu a mai intrat în calculele conducerii tehnice”

20 de meciuri a jucat Iulian Roșu sezonul trecut pentru Dinamo, marcând 6 goluri, 4 în campionat și două în Cupa României.

10 partide a adunat Iulian Roșu în tricoul alb-roșu, în acest sezon, 7 în SuperLiga și 3 în Cupa României. Ultima prezență a fost la începutul lunii noiembrie, în meciul de campionat U Craiova vs Dinamo (1-0).

De la începutul acestui an, Iulian Roșu nu a mai intrat în calculele conducerii tehnice. ‘Aventura mea la Dinamo se oprește aici și mă bucur pentru dialogul constructiv pe care l-am avut în ultimele zile cu oficialii clubului. Am trăit momente unice alături de suporteri și nu voi uita niciodată această perioadă. Sunt bucuros că am pus umărul la revenirea echipei în prima ligă. Mulțumesc pentru șansa de a juca pentru această echipă frumoasă!’, a concluzionat Iulian Roșu pentru dinamo1948.ro.

Mult succes în carieră, Iulian Roșu!”, a transmis Dinamo pe contul de Facebook.