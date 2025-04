"Lui Mircea Lucescu îi place". FRF vrea să-l naturalizeze pe Juri Cisotti. Singurele condiţii puse - Antena Sport

FRF vrea ca Juri Cisotti să fie naturalizat, pentru a putea evolua în naţionala României. Mihai Stoichiţă, directorul tehnic din cadrul Federaţiei, a făcut anunţul şi a dezvăluit că italianul de la FCSB l-a încântat şi pe Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juri Cisotti a avut o evoluţie excelentă în partida câştigată de FCSB cu CFR Cluj, scor 3-2, în care a reuşit să marcheze o „dublă”.

FRF vrea să-l naturalizeze pe Juri Cisotti

După acest meci, Mihai Stoichiţă a transmis că Juri Cisotti i-a atras atenţia lui Mircea Lucescu. Oficialul FRF a declarat că italianul ar fi fost cu siguranţă convocat la naţională, dacă ar fi avut cetăţenia română.

Stoichiţă a mai dezvăluit, de asemenea, că singurele condiţii pentru ca Cisotti să fie naturalizat sunt ca jucătorul şi Mircea Lucescu să-şi dorească acest lucru. De asemenea, italianul trebuie să petreacă cinci ani în fotbalul românesc pentru a avea dreptul de a primi cetăţenia română.

„În primul rând, pentru naturalizare trebuie să aibă cinci ani în România. Eu nu cred că are cinci ani în România. Nu, nu cred că cred că are cinci ani în România. Cred că are trei sau patru ani în România la Galați și cu ăsta de acum la FCSB.