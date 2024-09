Dorinel Munteanu a vorbit despre respect, înainte de meciul cu Rapid, după episodul golănesc din partida cu Dinamo - Antena Sport

Dorinel Munteanu a vorbit despre respect, înainte de meciul cu Rapid, ce se va desfăşura sâmbătă, de la ora 21:30, în cadrul etapei a 11-a a Ligii 1. Asta după ce a fost la un pas să îl ia la bătaie pe David Maftei, în partida cu Dinamo (1-1).

Dorinel Munteanu le cere fanilor Rapidului să îl respecte. La începutul acestui an, fostul internaţional îi numea „bronzaţi” pe unii dintre suporterii giuleşteni, după un eşec 1-2 cu actuala echipă a lui Şumudică.

Dorinel Munteanu a vorbit despre respect, înainte de meciul cu Rapid, după episodul golănesc din partida cu Dinamo

„Rapid prin venirea lui Șumudică și cu ultimele transferuri reușite este mult mai puternică. Eu cred că nu mai e echipa de la început campionatului. Noi mergem 100% în Giulești ca să ne jucăm șansa și vom vedea câte puncte vom mai reuși să facem până la meciurile naționalei.

Eu mi-aș dori pentru cum respect eu Giuleștiul și fanii, fotbalul, să mă respecte și ei pe mine. Dar eu îmi văd de treaba mea și asta este, indiferent de cum vor reacționa. Va trebui eu să fiu mai calm, deși sunt momente în care nu mai poți să faci asta, când vezi atâtea răutăți asupra mea numai pentru că am jucat la rivalele Steaua și Dinamo.

Asta e mentalitatea în fotbalul din România. Eu nu am avut niciodată nimic de împărțit cu suporterii Rapidului, am prieteni care sunt rapidiști, nu am avut probleme cu ei, dar m-au luat ca pe un dușman”, a spus Dorinel Munteanu, citat de fanatik.ro.