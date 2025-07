Dumitru Dragomir a dat verdictul! De ce nu va încasa CFR Cluj 18 milioane de euro pe Louis Munteanu: "Niciunul" - Antena Sport

Jucător de peste 15 milioane de euro nu avem în România. Nu, n-avem niciunul! Nici măcar Bîrligea. Poate puștiul acesta de la Steaua, Stoian, care a dat gol acum să crească. Are 17 ani.

Dumitru Dragomir e categoric. CFR Cluj nu va încasa mai mult de 10 milioane de euro pentru cedarea lui Louis Munteanu. Ex şeful LPF face însă un alt pariu. Crede că Alexandru Stoian, noul puști-minune de la FCSB, ar avea potențialul să coste în viitor 15 milioane de euro.

Mai mult, Dumitru Dragomir i-a stabilit preţul lui Louis Munteanu. Spune că acesta ar costa cam 10 milioane de euro. A mers mai departe şi a dat verdictul. Spune că România nu are niciunn jucător care să fie vândut pe 18 milioane de euro.

Nu știu ce capacitate de efort are. La cum se mișcă are sânge în instalație, nene! Are tupeu ce nu s-a pomenit. E înfipt, da, da. La 18 ani nici nu ai creșterea terminată. El mai crește 2, 3, 4 centimetri.

O, categoric, copilul e de perspectivă. Cu toate că, eu sunt foarte dezamăgit de faptul că de 15 ani noi nu am dat niciun jucător de valoare. Sunt foarte dezamăgit. Nu avem un titular în campionatul Angliei. L-am avut pe Drăgușin, dar s-a accidentat. Nu avem un titular în campionatul Italiei”, a spus Dragomir, conform fanatik.ro.

Dragomir nu s-a oprit aici. Este convins că dacă Gică Hagi nu şi-ar fi înfiinţat academia, fotbalul românesc ar fi fost mult mai slab ca acum. „Dacă nu făcea Hagi academia, noi eram la nivelul Maltei. Dacă nu era Hagi, noi cu fotbalul eram la nivelul Maltei. În ultimii 10 ani nu am dat nicio valoare. Absolut nicio valoare! Așa că să fim cinstiți. Fotbaliști ca să joci în campionatul României am dat. Dar nu să te duci și să defilezi cu ei.