Mihai Stoica a răbufnit la adresa contestatarilor după Inter d'Escaldes - FCSB 2-1: "Le explicăm şi celor bătuţi în cap" - Antena Sport

„Să vă fie rușine!”, „Meci mai rușinos nu am văzut în 20 de ani de când joacă echipa în cupele europene”, „Ne-am făcut de râs. Nu mai visați la UCL”, „Umilință istorică. Mulțumim că ne-ați făcut de râs”, „Super eroii au rămas fără puteri”, „Să vedem dacă a fost accident!”, „Nu am cuvinte, câți nervi mi-am făcut. De liga a 4”, „Dacă nu era Târnovanu eram în Conference League” sau „Cuvintele sunt de prisos. Ați vorbit destul pe teren. Așteptăm biletele scumpe de pe teren propriu, să vă putem și vedea”, au răbufnit suporterii campioanei.

„Țin minte că am mai avut așa umilință acum mulți ani și după am ajuns în semifinalele Europa League”, „Am pierdut un meci, nu tot războiul!” sau „Știu ca dezamăgirea e mare, dar totuși să fim pozitivi. Am obținut calificarea”, sunt şi mesajele de încurajare ale fanilor.