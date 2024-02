"E de cascadorii râsului" Mircea Rednic, categoric după Rapid - UTA: "După ce că încurci jocul...". Ce i-a reproşat arbitrului - Antena Sport

Reclamă

„Am pornit de la 1-0, după, o fază fixă, 2-0. Apoi am revenit în joc, a venit golul nostru, ne-a dat mai mult curaj. Am început repriza a doua foarte bine, i-am dominat, am avut ocazii. În loc să vină golul de 2-2, am luat noi gol. Le-am făcut cadouri, astăzi a fost ziua cadourilor.

Am avut 25 de minute bune, am avut ocazii clare. Mingea a trecut milimetric, nu am avut nici șansă. Păcat, mai ales că e scorul ăsta, 4-1, se gândește lumea că ce ne-a dominat Rapidul. Realitatea nu e asta.

La golul patru, cascadorii râsului! Tu, arbitru, ce faci? Trebuie să te poziționezi, nu să stai în mijlocul terenului. Așa, la 4-1, dă urât. Îmi pare că scorul e prea drastic.

Le-am zis la pauză să aibă încredere, că știu ce înseamnă să conduci cu 2-0 și să intri cu 2-1 la pauză. Eu spun că puteam și să câștigăm. Și reacția publicului a fost negativă, pentru că ei nu aveau soluții, i-am blocat foarte bine. Au fost greșeli mari, decisive. La trei goluri au fost greșeli pe care nu ar trebui să le facă”, a declarat Mircea Rednic, la digisport.ro.

Rapid – UTA 4-1

Rapid – UTA 4-1, duelul din etapa a 28-a din Liga 1, a fost în format live text, pe AS.ro. Giuleştenii s-au apropiat de liderul FCSB, la şapte puncte, după victoria clară, obţinută pe teren propriu, cu trupa lui Mircea Rednic.

Albion Rrahmani a reuşit o „dublă” de senzaţie în duelul cu UTA. Robert Bădescu şi Borisav Burmaz au marcat celelalte golurile ale giuleştenilor. Pentru arădeni a marcat Claudiu Micovschi, jucător împrumutat de Rapid la UTA.

