"E o presiune imensă!" De ce nu vorbeşte Alexandru Mitriţă despre titlu. A spus-o după meciul cu Dinamo - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Mirel Rădoi pe Arena Naţională în meciul Dinamo-Universitatea Craiova 0-2. Oltenii au câştigat 3 puncte cruciale şi au urcat pe locul secund în Liga 1. Au trei puncte mai puţine ca FCSB înaintea returului din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Mitriţă era în culmea fericirii după victoria contra celor de la Dinamo. Nu a ratat ocazia de a-l lăuda pe Mirel Rădoi.

Alexandru Mitriţă se teme să vorbească de titlu

Alexandru Mitriţă recunoaşte. Îi este teamă să vorbească despre titlu şi preferă să vorbească doar despre următorul meci. Recunoaşte faptul că e presiune uriaşă la Craiova. Toată lumea visează ca echipa lui Mirel Rădoi să ia titlul în acest sezon. „O victorie muncită, meritată. Aşteptam victoria. Veneam după două puncte pierdute, dar acum am reuşit să câştigăm. Am pregătit foarte bine meciu, mister l-a gândit foarte bine. Ne-a spus să avem răbdare că vor interveni spaţii. Am profitat şi am câştigat.

Ne gândim la fiecare meci în parte. A mai trecut un meci, am câştigat. Avem odeplasarea grea la Cluj, dar vrem să mergem acolo, să luăm trei puncte. Nu e uşor să te lupţi pentru un trofeu, e o presiune imensă”, a spus Alexandru Mitriţă, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Alexandru Mitriţă nu s-a oprit aici. A vorbit şi despre gluma regizată de paşte, alături de Mirel Rădoi şi Nicuşur Bancu. „Am primit foarte multe mesaje în care mi s-a spus să nu plec. A fost doar o glumă. De asta m-am întors acasă, ăsta e visul meu. Sperăm la final să luăm trofeul”, a mai spus Mitriţă, conform sursei citate.