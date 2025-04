Ştefan Baiaram s-a dezlănţuit după victoria cu Dinamo: "Nu le-a dat nicio şansă" + Ce spune despre lupta la titlu - Antena Sport

Ştefan Baiaram a fost omul meciului de pe Arena Naţională, Dinamo-Universitatea Craiova 0-2. A deschis scorul pentru echipa sa, apoi i-a pasat decisiv lui Alexandru Mitriţă pentru al doilea gol al oaspeţilor. Astfel, oltenii lui Mirel Rădoi s-au impus cu 2-0 şi au urcat pe locul secund, la 3 puncte în spatele liderului FCSB.

Ştefan Baiaram nu s-a oprit aici. A dezvăluit ce a simţit după ce a marcat din pasa lui Nicuşor Bancu.

Ştefan Baiaram, dezvăluiri după victoria cu Dinamo

Ştefan Baiaram a deschis scorul din pasa lui Nicuşor Bancu. La finalul meciului, a dezvăluit că are „o chimie specială” cu căpitanul Craiovei. „A fost un derby cu o echipă foarte bună. Mă bucur că am jucat bine, am avut ocazii. Luăm trei puncte şi mergem acasă. O seară bună pentru mine şi pentru colegii mei. Toată lumea a făcut un joc bun. Nu le-am dat spaţii, nu le-am dat şansa de a înscrie şi am câştigat. Cu Nicu Bancu am foarte multe goluri marcate din centrările lui. Mă bucur că am reuşit”, a spus Ştefan Baiaram, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Ştefan Baiaram nu s-a oprit aici. Vrea victorie şi etapa viitoare, pe terenul celor de la U Cluj. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20.00, pe Cluj Arena. „Mai avem foarte multe meciuri. Mergem la Cluj să câştigăm, dar e un meci foarte greu. Suntem puternici, avem jucători d enaţională în echipă. Am meritat pe deplin să câştgăm în seara asta şi sper să câştigăm şi cu U Cluj”, a mai spus Baiaram, conform sursei citate.

După Dinamo-Universitatea Craiova 2-0, oltenii lui Mirel Rădoi au trecut pe locul secund. Au trei puncte mai puţin decât campioana FCSB, înaintea returului play-off-ului din Liga 1. Echipa lui Elias Charalambous mai are un avantaj. A terminat sezonul regulat pe primul loc şi la egalitate de puncte le ia faţa oltenilor.