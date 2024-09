"E ruşinos!" Mihai Stoica, pus la zid de Bernd Storck. Discurs dur la adresa oficialului FCSB: "Nu are cum" - Antena Sport

"E ruşinos!" Mihai Stoica, pus la zid de Bernd Storck. Discurs dur la adresa oficialului FCSB: "Nu are cum"

Mihai Stoica a fost pus la zid de Bernd Storck, antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a criticat în urmă cu câteva săptămâni decizia germanului de a-i exclude din lot temporar pe Roland Niczuly şi Branislav Ninaj, pentru acte de indisciplină.

În cele din urmă, antrenorul german i-a dat replica lui Mihai Stoica. Storck este de părere că discursul oficialului FCSB la adresa sa este „ruşinos” şi că acesta ar trebui să vorbească numai despre echipa sa.

De asemenea, germanul a explicat cum s-a luat decizia de a-i exclude pe cei jucători de bază de la Sepsi din lot:

„Am fost foarte surprins că o persoană precum Mihai Stoica, un conducător cu un statut important în fotbalul românesc, decide să evalueze situațiile de la un alt club. Nu are cum să facă anumite comparații cu episoade pe care le-a întâlnit în propriul club, pentru că discutăm despre lucruri diferite.

Decizia legată de Niczuly și Ninaj am luat-o în numele clubului. Am discutat înainte cu președintele și cu directorul general. Am hotărât împreună care e poziția optimă. Pentru mine, colectivul e cel mai important. Nimeni nu e mai presus decât grupul.