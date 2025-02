"E un mincinos, nu un credincios". Cel mai dur atac la adresa lui Gigi Becali. Fostul patron al lui Dinamo s-a dezlănţuit - Antena Sport

Gigi Becali este atacat de fostul patron al celor de la Dinamo, Ionuţ Negoiţă. Milionarul nu s-a mai ascuns şi l-a făcut praf pur şi simplu pe latifundiarul din Pipera. L-a acuzat de minciună după Derby de România, FCSB-Dinamo 2-1. Asta după ce câinii nu au primit un penalty la scorul de 1-1. Atunci, Ngezana a pus mâna pe minge în propriul careu, dar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue.

Mai mult, nici din cabina VAR, Sorin Costreie nu i-a semnalat nimic lui Istvan Kovacs. Deşi toţi oamenii din fotbal spun că a fost penalty, Gigi Becali a contrazis pe toată lumea.

Gigi Becali, desfiinţat de Ionuţ Negoiţă

Ionuţ Negoiţă l-a făcut praf pur şi simplu pe Gigi Becali. Spune clar că rezultatul Derby-ului de România a fost viciat. „În primul rând, aș vrea să felicit echipa Dinamo pentru jocul prestat. A fost un meci bun, frumos, în care Dinamo ar fi trebuit să facă minimum egal, din punctul meu de vedere, dacă arbitrajul nu ar fi fost viciat… Nu că ar fi prima dată. În al doilea rând, am observat cum cineva care, de obicei, este înconjurat de icoane și se prezintă a fi credincios, dar în același timp, după ce Dinamo este dezavantajată în favoarea lui FCSB, apare în public și susține că negrul e alb împotriva evidențelor… Adică minte! Asta nu înseamnă că ești credincios, ci contrariul”, a spus Negoiţă, conform gsp.ro.

Negoiţă nu s-a oprit aici. Fostul patron de la Dinamo spune că lucrurile nu se vor schimba în arbitraj. Mai mult, l-a atacat inclusiv pe Istvan Kovacs, arbitrul meciului de pe Arena Naţională. „Știu cum funcționează sistemul, am stat 8 ani în fotbal, am trăit pe pielea mea problemele unui sistem foarte viciat. Când eram la Dinamo, am fost în audiență la domnul Vassaras tot pe genul acesta de probleme. Ne-a vrăjit și aburit, dar măcar atunci nu era VAR și se găseau tot felul de explicații puerile. Să le numim circumstanțe atenuante. Dar în ziua de azi, când ai VAR, nu ai nicio scuză. E doar ticăloșie!

Oricum, arbitrului nu i se va întâmpla nimic rău, ci din contră, va fi premiat cu niște meciuri de top pe afară, unde nu niciodată va face genul acesta de „greșeli”, pentru că nu i se va permite. Păcat că acest fenomen, care este unul foarte interesant și urmărit, este viciat de anumiți oameni, care nu sunt de bună credință”, a mai spus Negoiţă, conform sursei citate.