El este următor fotbalist din Liga 1 care poate pleca pe bani mulți. Dezvăluirea făcută de Ciprian Marica

Darius Olaru este ultimul fotbalist român plecat pe bani mulți din Liga 1, căpitanul FCSB fiind transferat de belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise în schimbul sumei de trei milioane de euro.

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Ciprian Marica a fost întrebat cine poate deveni următorul mare transfer care să plece din Liga 1 pe o sumă importantă de bani, iar acesta a nominalizat un fotbalist de la Rapid.

Claudiu Petrila, fotbalistul nominalizat de Ciprian Marica

Curtat în trecut de echipe din Bundesliga, Claudiu Petrila ar putea prinde un transfer important dacă va reuși să „renască” sub comanda lui Daniel Pancu.

Ciprian Marica a explicat că fotbalistul Rapidului ar putea fi următorul mare produs de export al Ligii 1.

„(n.r. Cine e următorul fotbalist român din SuperLigă care va fi vândut pe bani mulți în străinătate?) Nu pot să spun că văd pe cineva. Îmi place Petrila și s-ar putea să prindă un transfer bun.