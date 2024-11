Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 1-1: "Am fost îngrijorat!" - Antena Sport

Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 1-1. Antrenorul celor de la FCSB a spus că a făcut mai multe schimbări forţat de împreujurări, deşi Gigi Becali a oferit o altă ipoteză.

Patronul celor de la FCSB a spus că regretă schimbarea făcut la pauză, când l-a scos pe Valentin Creţu şi l-a introdus pe Pantea. FCSB nu a reuşit să câştige derby-ul cu Universitatea Craiova, deşi a condus cu 1-0 şi a avut un om în plus.

Elias Charalambous l-a contrazis pe Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 1-1

„Am pierdut două puncte. Cred că în prima repriză am avut un joc bun. Am arătat jocul nostru obișnuit din ultimele meciuri. Am controlat jocul, am deschis scorul și trebuia să mai marcăm o dată. În repriza a doua, din păcate, totul a fost diferit. Am fost nevoiți să facem câteva schimbări din cauza accidentărilor și am fost îngrijorat.

La pauză am discutat cu băieții și le-am spus faptul că, atunci când adversarul are un om în minus și conduci, poate interveni relaxarea. Iar în fotbal, când o lași mai moale, o pățești. Azi am fost taxați pentru această relaxare.

Am pierdut două puncte. Dar asta este, trebuie să uităm repede acest meci, s-a terminat. Trebuie să nu mai repetăm greșelile făcute în această seară. În 4 zile avem un meci în cupele europene și ne concentrăm pe el.

Am simțit la pauză că, în astfel de situații, ne putem relaxa și putem plăti. Ne-am prezentat total diferit în repriza a doua față de prima. Adversarii s-au unit pentru că asta trebuie să faci când ai un om mai puțin, noi ne-am relaxat și asta a fost„, a spus Elias Charalambous după Universitatea Craiova – FCSB 1-1.