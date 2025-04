"Eu aşa văd" Ilie Năstase, mesaj vehement despre penalty-ul primit de FCSB cu U Cluj, care a decis rezultatul meciului! - Antena Sport

Marius Avram a susţinut şi el că Szabolcs Kovacs a luat decizia corectă

Fostul arbitru Marius Avram a susţinut şi el, după meciul FCSB – U Cluj 1-0, că Szabolcs Kovacs a procedat corect atunci când a decis să acorde lovitură de la 11 metri în urma duelului din careu dintre Simion şi Bîrligea.

„Da, a fost penalty. Sunt circumstanţe. Jucătorul de la U Cluj are deschisă mâna în lateral. Dintr-o neglijenţă îl loveşte în faţă. Are loc un contact clar în zona feţei lui Bîrligea. Nu e penalty-ul care îmi place, dar are circumstanţe să dea. El nu a dat, dar a fost chemat la VAR. Antebraţul jucătorului îi acoperă faţa lui Bîrligea. Nu ştiu cum face Costreie că mereu nimereşte la astea. A fost un dialog foarte lung. Păreau că se ceartă, că au un dialog aprins. Au avut un dialog legat de intensitatea loviturii. Decizia luată în final este una corectă”, a spus Marius Avram, la finalul meciului, conform digisport.ro.