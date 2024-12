Eugen Neagoe nu a menajat pe nimeni după Rapid - Gloria Buzău 2-0: "Nu vor mai avea altă şansă". Nici conducerea clubului nu a scăpat - Antena Sport

Eugen Neagoe / Profimedia Eugen Neagoe a tras un semnal uriaş de alarmă după înfrângerea suferită de Gloria Buzău pe terenul celor de la Rapid, scor 0-2. Partida din Giueleşti a fost decisă de dubla realizată Aaron Boupendza în primele 45 de minute. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Antrenorul buzoienilor a fost extrem de dezamăgit de modul în care jucătorii săi s-au prezentat în prima repriză a meciului din Giuleşti. De altfel, el a avertizat că anumiţi jucători nu vor mai primi şanse după prestaţia din meciul cu Rapid. Eugen Neagoe a „certat” şi conducerea după Rapid -Gloria Buzău 2-0: „Nicio reacţie” Nici conducerea celor de la Gloria Buzău nu a scăpat de criticile lui Eugen Neagoe. Antrenorul formaţiei din Crâng s-a plâns de faptul că există lipsă de implicare „După prima repriză, nu putem emite pretenții, pentru că am jucat foarte slab. Am fost nevoit să fac foarte multe schimbări. Sunt dezamăgit de unii jucători, pentru că au avut o șansă pe care nu o să o mai aibă, să joace în Giulești, pe un gazon foarte bun. N-au profitat de șansa pe care au avut-o și nu vor mai avea alta. La fotbal e concurență mare și trebuie să profite de șansele pe care le au. Anumiți jucători nu au profitat și am pierdut jocul. Reclamă

Reclamă

În repriza a doua am echilibrat, am controlat, am avut o posesie, dar nu am reușit să marcăm. Ăsta este fotbalul. Au fost greșeli foarte mari, am fost nevoit să fac anumite schimbări.

Eu am vorbit de peste o lună cu oamenii care conduc destinele clubului, dar, nicio reacție. Chiar nu știu ce se va întâmpla în continuare, dacă oamenii care conduc acest club se vor hotărî să facă ce trebuie sau nu.

Eu îmi voi face meseria, fac tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă. Nu suntem departe în acest moment, suntem destul de aproape, Botoșaniul are două puncte în fața noastră.

Reclamă