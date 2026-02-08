FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat - Antena Sport

Închide meniul
FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

Liga 1 | FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

Daniel Işvanca Publicat: 8 februarie 2026, 8:06

FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

Imagine de la un antrenament al FCSB / SPORT PICTURES

FCSB se va despărți de încă un jucător în această iarnă, după ce a bătut palma cu cei de la Beitar Ierusalim pentru transferul definitiv al lui Nana Antwi (25 de ani).

Jucătorul evolua sub formă de împrumut la Hermannstadt încă din sezonul precedent, iar în cele din urmă va schimba echipa, suma de transfer fiind dublă față de cât a plătit campioana României.

Nana Antwi pleacă de la FCSB

Nana Antwi nu a apucat să joace decât 15 meciuri pentru FCSB, iar de la începutul sezonului 2024/2025 a fost cedat sub formă de împrumut la Hermannstadt.

Cumpărat de la Urartu pentru suma de 100.000 de euro, fundașul dreapta va pleca în Israel, după ce oficialii campioanei României au bătut palma cu Beitar Ierusalim.

Valoarea tranzacției este de 200.000, așa cum a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu. 500.000 de euro este în prezent cota de piață a ghanezului pe Transfermarkt.

  • 2 titluri de campion al României și o Supercupă a câștigat Nana Antwi cu FCSB

