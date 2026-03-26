Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”

Mircea Lucescu a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de România în Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Kadioglu a marcat singurul gol al meciului de la Istanbul, iar drumul României către turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic a luat sfârşit.

România ratează astfel un nou turneu final de Campionat Mondial, ultima noastră prezenţă la o astfel de competiţie fiind în 1998, la turneul organizat în Franţa.

World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena

Mircea Lucescu, după Turcia – România 1-0: “Lipsa de inspiraţie a lui Raţiu a făcut ca să primim acel gol”

Dezamăgit de rezultat, Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de două lucruri. Modul în care România s-a organizat împotriva unei echipe care marchează multe goluri a fost scos în evidenţă de Lucescu. El a declarat şi că lipsa de inspiraţie a lui Raţiu ne-a costat la unicul gol marcat de turci:

“O supărare. S-a pierdut, din păcate rezultatul e cel care determină aprecierea suporterilor. Rezultatul a fost negativ, noi două lucruri am făcut bine. Am organizat foarte bine jocul înmtrpoitiv unei echipe care a marcat foarte multe gfoluri, fie din contraartacuri, fie din faze fixe. I-am lăsat controlul jocului unde ştiam că sunt mai slabi, i-am blocat în tot ceea ce au încercat să facă. A fost un singur şut pe poartă, apărat.

Lipsa de inspiraţie a lui Raţiu a făcut ca să primim acel gol, ştiam foarte bine…le-am arătat sintezele jocurilor lor, golurile marcate cu Georgia şi Bulgaria au fost marcate din aceleaşi poziţii. În repriza a doua, puţin dezechilibrat de jocul lui Yildiz, a încercat să stea mai aproape de el şi atznci a lăsat spaţiul acela şi au marcat.