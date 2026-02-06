Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: "Aşteaptă răspunsul lor" - Antena Sport

FCSB a primit o ofertă pentru Nana Antwi (25 de ani). Fundaşul care aparţine de campioană, dar care este împrumutat la Hermannstadt, este dorit în Israel, de Beitar Ierusalim.

Presa din Israel a anunţat faptul că Nana Antwi a ajuns la un acord cu cei de la Beitar, privind un transfer pe acest final de mercato. Israelienii aşteaptă răspunsul final din partea celor de la FCSB.

Ofertă de 200.000 de euro pentru Nana Antwi, de la FCSB

Beitar Ierusalim, ocupanta locului secund din prima ligă din Israel, e gata să ofere suma de 200.000 de euro pentru transferul lui Nana Antwi. Jucătorul şi-ar fi dat deja acordul pentru transfer, ajungând la o înţelegere şi privind salariul.

“Beitar a ajuns la un acord cu Antwi şi aşteaptă aprobarea celor de la Steaua (n.r. FCSB)”, au notat cei de la one.co.il, despre interesul lui Beitar Ierusalim pentru Nana Antwi.

Sursa citată notează faptul că Nana Antwi a fost convins de noul său coechipier israelian de la Hermannstadt, Aviel Zargari, să accepte propunerea celor de la Beitar Ierusalim.