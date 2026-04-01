“Ne facem de râs, e o ruşine” Andrei Raţiu a răspuns şi acuzaţiilor la adresa lui legate de Mircea Lucescu!

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost foarte afectat după ce naţionala a pierdut şi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fără Lucescu, aflat în spital, tricolorii au fost învinşi cu 2-0 de Slovacia, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Andrei Raţiu a răspuns şi acuzaţiilor la adresa lui şi ale lui Dennis Man. S-a spus că din cauza lor i s-ar fi făcut rău lui Mircea Lucescu. Raţiu şi-a asumat vina pentru golul primit de tricolori cu Turcia, dar a negat că acela a fost motivul pentru care România nu a învins selecţionata pregătită de Vincenzo Montella.
Andrei Raţiu, foarte dur după Slovacia – România 2-0: “Ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri”
“(n.r: Ce s-a întâmplat în seara asta şi cum vă simţiţi?) Eram toţi într-o stare nu prea bună după ce s-a întâmplat, partea cu nea Mircea. Îi dorim să aibă foarte multă sănătate şi să se facă bine cât mai repede. A fost un meci rar şi pentru noi, pentru că aveam gândul mai mult la el decât aici.
Bine, nu e o scuză pentru că iarăşi ne-am făcut de râs, ca data trecută. Trebuie să trecem pagina şi să vedem în vară cum facem să ne reglăm.
(n.r: S-a vorbit în ţară, s-a scris că din cauza ta sau a lui Man s-au întâmplat anumite lucruri cu nea Mircea. Spune-ne tu ce s-a întâmplat exact) Da, sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul din acea fază e foarte greşit pentru că nu am făcut nimic ca să câştigăm acel meci.
Mă simt vinovat din cauza fazei, dar nu am făcut un meci ca să putem să câştigăm, să fim la Campionatul Mondial.
(n.r: Ce urmează pentru România?) Mergem la cluburi, să ne limpezim capul, să venim în vară cu două amicale şi să întoarcem pagina. Am mai făcut-o. Să dăm o altă imagine, în primul rând.
(n.r: Se vorbeşte despre Gică Hagi. Ce părere ai despre asta?) Nu ştiu cine o veni, o să fim cu el 100%. Da, în primul rând să venim cu o altă atitudine, să putem să facem ceva la meciuri pentru că ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri şi e o ruşine”, a declarat Andrei Raţiu în exclusivitate pentru AntenaSport.
REZUMAT SLOVACIA – ROMÂNIA 2-0
