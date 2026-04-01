“Ne facem de râs, e o ruşine” Andrei Raţiu a răspuns şi acuzaţiilor la adresa lui legate de Mircea Lucescu!

Andrei Raţiu (27 de ani) a fost foarte afectat după ce naţionala a pierdut şi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fără Lucescu, aflat în spital, tricolorii au fost învinşi cu 2-0 de Slovacia, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Andrei Raţiu a răspuns şi acuzaţiilor la adresa lui şi ale lui Dennis Man. S-a spus că din cauza lor i s-ar fi făcut rău lui Mircea Lucescu. Raţiu şi-a asumat vina pentru golul primit de tricolori cu Turcia, dar a negat că acela a fost motivul pentru care România nu a învins selecţionata pregătită de Vincenzo Montella.

Andrei Raţiu, foarte dur după Slovacia – România 2-0: “Ne facem de râs de fiecare dată când ieşim la meciuri”

“(n.r: Ce s-a întâmplat în seara asta şi cum vă simţiţi?) Eram toţi într-o stare nu prea bună după ce s-a întâmplat, partea cu nea Mircea. Îi dorim să aibă foarte multă sănătate şi să se facă bine cât mai repede. A fost un meci rar şi pentru noi, pentru că aveam gândul mai mult la el decât aici.

Bine, nu e o scuză pentru că iarăşi ne-am făcut de râs, ca data trecută. Trebuie să trecem pagina şi să vedem în vară cum facem să ne reglăm.

(n.r: S-a vorbit în ţară, s-a scris că din cauza ta sau a lui Man s-au întâmplat anumite lucruri cu nea Mircea. Spune-ne tu ce s-a întâmplat exact) Da, sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul din acea fază e foarte greşit pentru că nu am făcut nimic ca să câştigăm acel meci.