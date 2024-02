Florin Costea a revenit la FCU Craiova! Anunţul de ultimă oră al echipei lui Adrian Mititelu - Antena Sport

Florin Costea a ales care este „adevărata” Craiova

Florin Costea nu s-a ferit de cuvinte şi a ales care este „adevărata” Craiova. Fostul atacant al echipei lui Adrian Mititelu a comparat situaţia echipelor din Bănie cu „războiul” dintre FCSB şi CSA Steaua.

Fostul internaţional român a avut o reacţie directă în momentul în care a fost pus să aleagă între Universitatea Craiova şi FCU Craiova. Nu a mers pe mâna echipei lui Mihai Rotaru şi este convins că trupa lui Mititelu e continuatoarea „Ştiinţei”.

”Pentru mine FCU este Știința adevărată este continuatoarea vechii echipe, am jucat acolo, eu știu că am jucat la adevărata echipă Universitatea, dar respect ce cred alții.

Eu nu am nimic cu echipa lui Mihai Rotaru, pur și simplu spun ce gândesc. Aceeași situație este și la FCSB, eu consider că am jucat la Steaua, în acel sezon, asta cred eu”, a declarat Florin Costea pentru iamsport.ro.

Florin Costea a avut cifre de senzaţie în tricoul echipei patronate de Adrian Mititelu. A reuşit aproape 50 de goluri pentru FCU Craiova, înainte să plece la FCSB.