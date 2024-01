Florin Răduciou a făcut praf un jucător după Universitatea Craiova - Farul 1-2: "Un adevărat dezastru" - Antena Sport

Louis Munteanu nu a fost deloc blând cu el după ce a ratat o mulţime de ocazii cu Universitatea Craiova

„Un meci bun făcut din partea noastră, 3 puncte mari pentru noi, aveam nevoie. Am ratat foarte mult, sunt supărat pe mine. Din execuţii trăiam, am trăit toată viaţa din execuţii, nu ştiu ce s-a întâmplat în seara asta. (n.r.: despre golul victoriei pe care l-a marcat) Am lovit prost mingea, mă bucur că am marcat în cele din urmă.

3 puncte mari, mai avem 8 finale, trebuie să jucăm la fel cum am făcut-o în seara asta şi vom câştiga meci de meci. (n.r.: despre EURO) Doamne ajută să fiu acolo”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Farul 1-2