Florin Tănase vrea ca "Ferguson" Gigi Becali să câştige războaiele cu Hagi, Mandorlini şi Bergodi: "Îmi doresc din tot sufletul" - Antena Sport

Florin Tănase vrea ca „Ferguson” Gigi Becali să câştige războaiele cu Hagi, Mandorlini şi Bergodi din Liga 1

Tănase s-a întâlnit cu Gigi Becali în mini-vacanţa de care a avut parte.

Florin Tănase a mai spus că îl susţine pe Gigi Becali să ducă echipa către titlu în acest sezon. Tănase are şi un sfat pentru Becali şi foştii săi colegi de la FCSB.

„(n.r. – Ai mai vorbit cu Ferguson?) Da, da, am vorbit, am fost și pe la dânsul, am stat de vorbă. Sper să ia titlul, îmi doresc din tot sufletul. Au un lot valoros și cu experiență, cred că pot lua titlul, trebuie să fie atenți și concentraţi„, a spus Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.