Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de 150 de milioane de euro, prezentat oficial: "La 15 ani Messi nu era mai bun" - Antena Sport

Să nu-l scape din mână și, eu cred, că în două trei luni, Niță devine titular la FCSB, cum e Octavian Popescu. Altfel, intervin profesionistele, artistele”, declara Ion Pîrvulescu.

Adrian Niţă a debutat pentru FCSB la 16 ani, într-o partidă a roş-albaştrilor din Cupa României, cu Metaloglobus. FCSB a câştigat atunci cu 2-0. Ulterior a mai evoluat în 11 partide pentru FCSB, după care a dispărut de la prima echipă a lui Gigi Becali.

Cornel Dinu ştie ce transfer trebuie să facă Gigi Becali la FCSB: „Are nevoie de el”

Cornel Dinu ştie ce transfer trebuie să facă Gigi Becali la FCSB. Fostul mare jucător şi antrenor de la Dinamo este de părere că formaţia roş-albastră are nevoie de un jucător precum Panagiotis Tachtsidis.

Fotbalistul grec al celor de la CFR Cluj a fost dorit de Gigi Becali vara aceasta. Mai mult, grecul ar fi discutat şi cu Elias Charalambous un posibil transfer la campioana României, dar a ales în cele din urmă să îşi prelungească contractul cu formaţia din Gruia.

Cornel Dinu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului grec şi consideră că este unul dintre cei mai valoroşi jucători din campionatul nostru:

„Tachtsidis este un jucător, în general, fotbalul din zona respectivă a făcut progrese deosebite, imprevizibil. Este un jucător de dribbling, care după părerea mea poate să facă evoluții de valoare în campionatul nostru.

E un jucător care are de multe ori mingea legată la picior. Poate pătrunde cu ea. E un jucător cu simțul porții, are calitate. (n.r. dacă are nevoie FCSB de Tachtsidis) În mod normal, da. Se pare că CFR a fost mai realist”, a declarat Cornel Dinu, la fanatik.ro.