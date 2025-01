Gabi Balint, sfat pentru Darius Olaru ca să prindă un transfer în străinătate: "Ar trebui să renunţe la chestiile astea" - Antena Sport

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Fatih Terim, ajuns la 71 de ani, a preluat-o pe Al Shabab la finalul anului trecut. Înainte de a-şi începe aventura în Golf, tehnicianul turc a pregătit-o pe Panathianikos.