Gică Hagi, aproape de o nouă lovitură uriaşă! Fosta echipă a lui Neymar vrea un jucător de la Farul - Antena Sport

Reclamă

800.000 de euro este cota de piaţă a lui Rivaldinho

Rivaldinho, mesaj pentru fanii celor de la Farul Constanţa

Rivaldinho a avut şi un mesaj pentru fanii celor de la Farul Constanţa, cărora le-a mulţumit pentru susţinerea din 2023 şi îi aşteaptă în continuare alături de echipă şi în 2024. Atacantul brazilian le-a promis cât mai multe goluri fanilor dacă transferul la Santos nu se va concretiza.

„„A fost un an foarte frumos pentru Farul. În primul rând, să fim cu toții sănătoși alături de familiile noastre. Pe plan sportiv îmi doresc să merg cât mai sus cu Farul, să câștigăm multe meciuri, să dăm goluri și să facem toți fanii fericiți în 2024.

Reclamă

A fost o jumătate de an foarte grea, pentru că am avut și meciuri în Europa. Am fost foarte aproape să intrăm și în grupe. O să fie foarte greu play-off-ul, să jucăm acolo. O să fie o luptă frumoasă. Trebuie să facem cât mai bine, să câștigăm meciuri, să facem puncte și să ne îndeplinim obiectivul, să intrăm în play-off.

Îmi propun să ajut Farul să ajungă acolo sus. Să dau goluri, assisturi și să câștigăm meciuri. Acesta este singurul gând pe care îl am pe planul personal. Vreau ca Farul să câștige fiecare meci.

Le mulțumesc fanilor pentru că au fost alături de noi în acest an, atât în momentele bune, dar și mai puțin bune. Fără ei ar fi foarte greu, iar cu ei suntem mai puternici. Încă o dată, le mulțumesc că au fost alături de noi în acest an și sunt sigur că vom fi tot așa în continuare, împreună”, spunea Rivaldinho.

Reclamă 4 / 0/3

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon? FCSB CFR Rapid Universitatea Craiova Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...