Gică Hagi, criză de nervi în prima repriză cu Sepsi! A început să ţipe la jucătorii săi şi totul s-a văzut la TV - Antena Sport

„Sunt acționar majoritar la Farul. Echipa aceasta e a Constanței. Eu sunt doar un acționar majoritar care nu-și dorește să rămână. Vreau să vând acțiunile pentru a face Farul și mai puternică, iar eu să rămân cu meseria mea. Mereu am spus că mie îmi place partea tehnică”, spunea Gică Hagi, în luma mai a anului trecut.

Chiar și fiul său, Ianis Hagi, are o firmă în domeniul publicității. Agenția „Prințului” a fost deschisă în anul 2020 și a raportat o cifră de afaceri de 997.394 lei, în primul an. Totuși, „Future of the Game Company SRL”, așa cum se numește firma mijlocașului de la Alaves, a înregistrat și datorii în valoare de 2.084.101 lei.

Agenția de publicitate a lui Ianis Hagi a înregistrat un profit bun abia la 2 ani de la înființare. În anul 2022, aceasta a atins o rată de profit de circa 230.000 de euro, anunță sursa citată anterior.