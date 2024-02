Gică Hagi și-a deschis o nouă afacere, într-un domeniu în care se câștigă sume colosale. Cum a implicat-o și pe soția Marilena - Antena Sport

Reclamă

Astfel, familia Hagi încearcă să își mărească veniturile și în alte domenii, nu doar în fotbal. În ceea ce îl privește pe „Rege”, acesta a anunțat încă de anul trecut că nu își mai dorește să fie acționarul majoritar de la Farul Constanța.

„Sunt acționar majoritar la Farul. Echipa aceasta e a Constanței. Eu sunt doar un acționar majoritar care nu-și dorește să rămână. Vreau să vând acțiunile pentru a face Farul și mai puternică, iar eu să rămân cu meseria mea. Mereu am spus că mie îmi place partea tehnică”, spunea Gică Hagi, în luma mai a anului trecut.

Reclamă

Chiar și fiul său, Ianis Hagi, are o firmă în domeniul publicității. Agenția „Prințului” a fost deschisă în anul 2020 și a raportat o cifră de afaceri de 997.394 lei, în primul an. Totuși, „Future of the Game Company SRL”, așa cum se numește firma mijlocașului de la Alaves, a înregistrat și datorii în valoare de 2.084.101 lei.

Agenția de publicitate a lui Ianis Hagi a înregistrat un profit bun abia la 2 ani de la înființare. În anul 2022, aceasta a atins o rată de profit de circa 230.000 de euro, anunță sursa citată anterior.

Gică Hagi, întâlnire emoţionantă cu copilul care a plâns în hohote după înfrângerea cu Dinamo

Gică Hagi a avut o întâlnire emoţionantă cu copilul care a plâns în hohote după înfrângerea cu Dinamo. „Regele” i-a făcut un cadou puştiului care nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile în momentul în care Farul a primit al doilea gol de la „câini”.

Reclamă 4 / 0/3

„Șterge-ți lacrimile, copile! Clubul nostru îl caută pe puștiul din imagine, care a plâns în tribune la meciul de aseară, pentru a-i oferi o surpriză de neuitat!„, a fost anunţul făcut de şefii clubului din Constanţa. La două zile distanţă, micul suporter al Farului a fost găsit şi invitat în vestiarul echipei. A făcut cunoştinţă cu Gică Hagi şi cu jucătorii „marinarilor” şi a primit un cadou de neuitat. „Întâlnire emoționantă pentru Dumi, fanul farist de 6 ani care a impresionat o țară întreagă cu lacrimile vărsate pentru Farul. Clubul nostru i-a făcut o surpriză de proporții micului farist, iar Dumi s-a întâlnit cu managerul tehnic Gheorghe Hagi și cu jucătorii fariști. Dumi a primit un cadou special, o minge semnată de cel mai mare fotbalist din istoria României. În vestiar, fotbaliștii fariști l-au întâmpinat cu aplauze, iar căpitanul Ionuț Larie i-a oferit un tricou cu semnăturile tuturor jucătorilor, dar și alte materiale promoționale cu însemnele clubului nostru”, a transmis Farul Constanţa pe contul de Facebook.

Unde va ajunge Kylian Mbappe după despărţirea de PSG? Real Madrid Liverpool Altă echipă Vezi rezultatele Loading ... Loading ...