Gică Hagi, iureş la conferinţă: "Toţi banii i-am investit în tineri!" A amintit de Cristina Neagu şi Johan Cruyff - Antena Sport

„Regele” a amintit şi de faptul că ai nevoie de o susţinere financiară masivă, atunci când începi un proiect mare, acest lucru dezvăluind că l-a învăţat de la Johan Cruyff. Hagi a mai adus-o aminte şi pe Cristina Neagu, fiind nemulţumit de criticile pe care aceasta le-a primit.

„Vreţi jucători mari, statul să bage bani! M-am plictisti de câte ori am spus-o! Şi o să vedeţi că Mazilu nu mai pleacă şi joacă titular la noi. Dar dacă trebuie să facem buget, trebuie să-l vinzi când e fraged. Ce să mai demonstreze Mazilu, a ieşit campion şi a fost cel mai bun jucător în play-off. Ce să facă mai mult? Are nevoie de un club care să creadă în el şi să intre să joace. Dar nu răspund eu de asta, a plecat de la mine. Eu fac până la un punct, trebuie să vină alţii. E un proces natural.

Noi chiar am făcut treabă bună, singura bază sportivă după anii 90. La nivelul celor mai bune cluburi din Europa. Tot ce am făcut eu în viaţă am investit î copii. Până când voi putea, ajut, acesta a fost drumul meu. Sunt mândru de ce am făcut până acum. E greu, nu există niciun proiect la nivel naţional.

Nu e sportul o prioritate. Pe timpul nostru a fost prioritate, de aceea am ajuns să ne batem cu toţi. Şi celelalte segmente, erau priorităţile României! Ale României! La noi se tace! Cum am spus de „Messi al handbalului”, în lume! Câştiga prea mult, dar a devenit cea mai bună din lume. Cât trebuie să câştige cea mai bună din lume.

Am criticat-o şi d-asta am fost supărat. Trebuie stricat! Stricat! Veniţi după ea şi faceţi ca ea, să spună ea ce e bine. Suntem departe.

Eu am învăţat de a Cruyff un lucru. Pentru a face un proiect mare, e nevoie de susţinere financiară. Noi aici suferim enorm. Noi când am jucat în 90 aveam acelaşi buget ca Real Madrid, mai mult sau mai puţin. Ei aveam 60-80 de milioane atunci, îi cumpăram pe cei mai buni, cum m-au cumpărat şi pe mine. A venit Revoluţia, dar ne-am dus în cap. Ei s-au dus la un miliard, cifră de afacere. Aici stă totul”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă. Farul, învinsă de U Cluj U Cluj a învins-o miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, pe campioană Farul Constanţa, în etapa a 29-a din Liga 1. La Cluj, cele două echipe au avut pe rând ocazii, dar gazdele au reuşit să deschidă scorul, în minutul 34, prin Dan Nistor, care a profitat de o gafă monumentală a lui Larie. În minutul 47 Roguljic a scăpat singur cu Buzbuchi, dar a şutat slab şi portarul Farului a respins.

Clujenii au jucat ultimele două minute ale prelungirilor în zece, după eliminarea lui Ganea, dar s-au impus cu 1-0 şi se află pe locul 6, cu 38 de puncte. Farul ocupă poziţia a 5-a, având 41 de puncte.

