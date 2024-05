Gică Popescu anunţă "revoluţia" la Farul, în sezonul viitor! Ce obiectiv va avea Gică Hagi - Antena Sport

Gică Popescu anunţă „revoluţia” la Farul în sezonul viitor. Preşedintele constănţenilor a transmis că îşi doreşte să aducă în conducerea echipei noi acţionari, pentru ca bugetul să crească.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a mai dezvăluit şi ce obectiv va avea Farul. Fostul internaţional a transmis că echipa se va bate pentru un loc în play-off.

Gică Popescu anunţă „revoluţia” la Farul, în sezonul viitor

Gică Popescu a transmis că îş doreşte să aducă noi acţionari la Farul, în această vară, pentru ca bugetul echipei, care este în prezent de şapte milioane, să crească. Acesta îşi doreşte ca formaţia lui Gică Hagi să devină o forţă în Liga 1, pentru a se putea bate cu celelalte echipe, cu bugete mult mai mari.

„Avem acelaşi obiectiv în fiecare an, play-off-ul, promovare de tineri. Şi să mergem cât mai sus, după ce intrăm în play-off. Am vrea să ne batem în fiecare an la campionat. Ne batem, de fapt. În fotbal există un singur obiectiv, meciul următor.

Cel puţin pentru mine, obiectivul principal e să încercăm să aducem lângă noi oameni care au o anumită potenţă financiară, pentru a încerca să aducem jucători buni, care împreună cu jucătorii tineri, să formeze un lot competitiv.