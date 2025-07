Victor Angelescu îl şantajează pe Dani Coman după acuzaţiile din scandalul "Săpunaru": "Şi eu am auzit multe" - Antena Sport

Rapid şi CFR Cluj au remizat în Giuleşti în derby-ul etapei a doua din Liga 1, scor 1-1. După meci, Victor Angelescu a vorbit despre tensiunile care au apărut după ce Dani Coman i-a luat apărarea lui Cristi Săpunaru în deja cunoscutul scandal şi a a făcut acuzaţii grave la adresa membrilor din conducerea clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acţionarul minoritar al alb-vişiniilor nu s-a lăsat mai prejos şi a dezvăluit că şi el a auzit anumite detalii despre fostul portar din Giuleşti, în prezent preşedinte la FC Argeş.

Victor Angelescu “înteţeşte focul” în conflictul cu Dani Coman

Angelescu a ţinut să lămurească tensiunile apărute după prima etapă între conducerea rapidistă şi Dani Coman. În contextul scandalului “Săpunaru”, fostul portar din Giuleşti a venit cu o serie de acuzaţii grave şi a spus că cei care reprezintă “de sus” alb-vişiniii erau de fapt cei care consumau alcool şi fumau în vestiar.

Acţionarul minoritar al giuleştenilor nu a lăsat lucrurile aşa şi a ţinut să îl ameninţe pe Coman, declarând că şi el a auzit lucruri despre actualul preşedinte de la FC Argeş. În plus, Angelescu a vrut să “îngroape” scandalul cu Săpunaru şi să transmită că nu scandalul în care a fost implicat fostul fundaş a fost motivul pentru care nu a mai rămas la club.

“Meciul cu FC Argeș a trecut. Eu am o relație bună cu Dani Coman, sau, cel puțin, aveam. Înțeleg că e supărat de anumite lucruri, dar să vorbească de la alții nu e OK. Și eu am auzit multe despre Dani Coman și nu am vorbit niciodată despre el.