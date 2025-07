Gestul făcut de Costel Gâlcă în fața galeriei Rapidului, în timpul scandărilor împotriva Stelei - Antena Sport

Predecesorul său de pe banca Rapidului, Marius Şumudică, nu rata astfel de momente de la finalul partidelor din Giuleşti. Antrenorul scanda împotriva marii rivale alături de suporteri, în stilul lui caracteristic.

Costel Gâlcă, prima reacție după Rapid – CFR Cluj 1-1

Costel Gâlcă a oferit prima reacție după Rapid – CFR Cluj 1-1. Acesta a vorbit și despre cearta dintre Alex Dobre și Tobias Christensen.

“Mi-aș fi dorit să câștigăm. Am avut o primă parte foarte proastă. În a doua repriză am ieșit cu mai mult curaj, am avut mai multă mobilitate, am ajuns și la poartă.