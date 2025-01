Gigi Becali a anunţat două transferuri la FCSB: "Îmi place Politic de la Dinamo! I-am zis şi lui MM, suntem praf fără!" - Antena Sport

Gigi Becali a cerut un transfer de urgenţă la FCSB, după ce Daniel Popa l-a dezamăgit în partida cu UTA. Patronul de la FCSB a spus că unul dintre jucătorii de care îi place este Denis Politic de la Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a spus că trebuie neapărat un atacant la FCSB, care să îi facă concurenţă lui Daniel Bîrligea. Politic este unul dintre jucătorii preferaţi ai lui Gigi Becali, dar patronul de la FCSB e conştient că e aproape imposibil să facă acest transfer.

Gigi Becali pregăteşte noi transferuri la FCSB

„Atacanți noi nu avem. Dacă nu este Bîrligea nu avem.. e doar un singur atacant. Trebuie neapărat, i-am spus și lui MM, ne trebuie un atacant, suntem praf fără.

Neapărat un atacant, choar doi atacanţi. Un jucător de care îmi place e Politic de la Dinamo. Nu cred că poţi să îl iei de acolo. Eu caută să ia jucători români că vor să ia milionul de la Federaţie. Mai iau eu doi jucători că nu îmi convine”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Gigi Becali a făcut praf doi jucători, după UTA – FCSB 0-1

Gigi Becali a criticat dur doi jucători, după UTA – FCSB 0-1. Daniel Popa şi Juri Cisotti au fost făcuţi praf de patronul roş-albaştrilor, care i-a şi schimbat la pauza meciului. „Noi am controlat jocul, e adevărat. Trebuia să câștigăm mult mai lejer cu o echipă ca UTA. Nu am câștigat lejer pentru că în prima repriză am avut doi jucători pe care…