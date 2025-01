Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB, chiar în ziua meciului cu Manchester United: "Plătesc şi bani, nu contează!" - Antena Sport

„Nu îmi place să folosesc cuvinte mari, dar e o zi istorică pentru fotbal. Să joci cu Manchester, cu 3 mii de suporteri, e plin stadionul, un milion de euro am luat din bilete. Nu ne putem compara cu ei din punct de vedere valoric. Numai Dumnezeu ne poare ajuta să îi batem. Nu ai cum să o baţi pe Manchester numai dacă Dumnezeu vrea. A zis Manchester, ca să iau bani din bilete, şi PAOK Salonic ca să mă duc la Sf. Dimitrie.

Din credinţă nu aveam niciodată atât de multă încredere la un meci. Şi a zis că îţi dau Manchester pentru bani şi îţi dau Manchester şi să o bat. Dacă o să batem, am făcut un calcul şi mai am 4 milioane. Eu vreau locul 3 acum, nu vreau locul 6 sau 7. Dacă batem, putem veni pe locul 3. Cu 3 fundaşi se va juca. Am văzut declaraţia antrenorului, ştie deja că jucăm în 3. Nu mă deranjează că ştie, că nu are ce să facă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.