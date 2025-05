Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă pentru Tavi Popescu! Răspunsul pe care l-a dat - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că a primit o ofertă pentru Tavi Popescu (22 de ani). Tânărul fotbalist al FCSB-ului este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro.

Becali a primit o ofertă de 2.5 milioane de euro pentru Tavi Popescu, dar a refuzat-o din start. Becali a transmis că nu va vinde jucători pe sume mici, obiectivul lui fiind calificarea în grupa principală din UEFA Champions League.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 2.5 milioane de euro pentru Tavi Popescu: „Nu vânzări de jucători, ci calificări!”

„Am avut o ofertă de două milioane și jumătate. Nici nu am vrut să stau de vorbă. Am avut o ofertă și mai mare înainte. Nu regret. Dacă regreți ce ai făcut atunci, înseamnă că te contești singur. Jucând așa, am câștigat. Acesta este principiul pe care merg și îl voi urma până la capăt. Nu regret niciodată ce am făcut!

Nu fac estimări legate de vânzarea jucătorilor, nu a fost niciodată opțiunea mea în acești 25 de ani. Nu vânzări de jucători, ci calificări! Banii din calificări contează. Nu mă gândesc la altceva. Asta e realitatea.

Sigur, dacă ai un jucător pe care poți lua 30–40 de milioane, da, mă gândesc. Dar la 3, 5, 7 milioane nu mă gândesc. Sunt sume mici, comparativ cu ce poți obține din calificări”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.