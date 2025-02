Tavi Popescu l-a văzut pe Andrei Gheorghiţă şi nu s-a putut abţine: "Bă, ăsta e rapidist!". Dezvăluiri din vestiarul FCSB-ului - Antena Sport

A spus băiatul clar <<Dacă m-am născut acolo, cu cine să ţin?>>. Asta era atunci, acum e altceva, joc la… Excelent a vorbit. Am crezut că e de pe la Oradea, că ştiu că jucase la Luceafărul Oradea şi mă interesasem pe acolo cum a fost, dar am văzut relaţia pe care o are cu Octavian Popescu, că au jucat amândoi la Regal.

Aia a fost o generaţie formidabilă la Regal, cu Gheorghiţă, Octavian Popescu, Perianu, Drăguşin. E ceva… Mare lucru!”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

Andrei Gheorghiţă a avut un discurs vehement după debutul la FCSB. Crescut în Giuleşti, Gheorghiţă a spus că nu şi-a ales el locul unde să crească. Mai mult, acesta a spus că nu a putut să refuze campioana României, deşi s-a spus că a fost dorit şi de Rapid.

„Mă bucur pentru acest debut. Să joc pentru campioana României este o plăcere, un vis al oricărui fotbalist. M-am primit excepţional, colegii sunt senzaţionali. După meicul cu Craiova eram în drum spre Iaşi şi nici nu am stat pe gânduri. Campioana nu se refuză. M-am gândit pentru că şi acum un an şi jumătate în Liga 3 şi am semnat direct în Liga 1. Acum e un alt salt din coada clasamentului până în vârful clasamentului.

E un club uriaş, am avut emoţii, dar când a început meciul m-am debarasat de ele. Obiectivul meu este un alt salt. Te impresionează totul la un asemenea club. Am spus ce am spus, acolo am stat, nu mi-am ales să stau acolo. Când eram mic, jucam fotbal cu ceilalţi şi am început să merg pe stadion şi să ţin cu echipa de acolo. Acum sunt şi joc la FCSB„, a spus Andrei Gheorghiţă după victoria FCSB-ului cu Sepsi.