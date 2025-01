Gigi Becali a făcut praf doi jucători, după UTA - FCSB 0-1: "Mai bine îl scoteam din lot! Are burtă!" Juri Cisotti a intrat pe lista neagră - Antena Sport

Gigi Becali a criticat dur doi jucători, după UTA – FCSB 0-1. Daniel Popa şi Juri Cisotti au fost făcuţi praf de patronul roş-albaştrilor, care i-a şi schimbat la pauza meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Noi am controlat jocul, e adevărat. Trebuia să câștigăm mult mai lejer cu o echipă ca UTA. Nu am câștigat lejer pentru că în prima repriză am avut doi jucători pe care…

Gigi Becali: „Mai bine îl scoteam din lot pe Daniel Popa”

Pe unul mai bine îl lăsam în afara lotului… Popa.. Cisotti nu a existat pe teren. El, săracul, nu știu… Mai așteptăm 2-3 meciuri. Ați văzut cum e la Steaua (n.r. FCSB), faci față.. dacă nu, nu mai joci.

Noi dăm bani pe ei, dacă nu, aia e. Noi îi luăm că sunt valoroși la echipele adverse, dar dacă la noi te demarci unde nu ai cum să primești mingea.. mergi de nebun pe teren.

Ce fotbalist e Popa? L-am pus degeaba pe listă.. Nu are alură de fotbalist. Are burtă! Nu pot să îmi dau seama ce este cu el. Dă mă gol, să faci meciul ușor.”, a spus Becali, la Digi Sport.