Gigi Becali a învins statul român la CEDO: "Trebuie să dea 9 milioane de euro, plus daune. Prea mult a suferit familia mea!" - Antena Sport

Gigi Becali a învins statul român la CEDO: „Trebuie să dea 9 milioane de euro, plus daune. Prea mult a suferit familia mea!"

„Astăzi am primit o veste pe care o aştept de 10 ani. O veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine! Fetele mele 18 ani, şi Teodora, şi Alexandra… nu am fost acasă. Şi mult a suferit familia mea şi mama mea pentru ce am fost batjocorit şi condamnat!

A venit vestea astăzi de la CEDO… condamnă România pentru un proces neechitabil lui Becali George. Adică a fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată. Sunt prea fericit, trăiesc o bucurie a sufletului.

Pentru 800.000 mi-au luat 3 milioane de euro! Trebuie să îmi dea, dacă a luat de 3 ori atunci trebuie să dea de 3 ori… adică să dea 9 milioane de euro. Şi plus daunele pe care le voi cere eu pentru celelalte vătămări care mi s-au întâmplat. Nu banii sunt problema, ci mulţumirea sufletească!

Nu mai am răutate, poate aşa a făcut Dumnezeu acum! De ce? Dacă era acum câţiva ani poate făceam tam-tam mare. Dar totuşi oamenii care au făcut asta trebuie să fie spus numele lor. Nu ştiu dacă fac păcat, dar trebuie să spun numele lor.

Eu acum în faţa voastră, cu slavă, cu bucurie… aştept al treilea nepot acum! Vezi cum face Dumnezeu? Vezi cum face?”, a declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferinţe de presă la Palat.

