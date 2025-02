Gigi Becali a primit răspunsul final! Ce se întâmplă cu Jordan Gele: "Asta am hotărât. El ne salvează" - Antena Sport

Gigi Becali a primit răspunsul final, după ce a făcut o ofertă de ultimă oră pentru Jordan Gele. Patronul FCSB-ului a purtat negocieri cu preşedintele Unirii Slobozia în ultima zi de mercato din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Lemnaru a refuzat ultima propunere primită de la campioana României. Gigi Becali era dispus să achite 200.000 de euro şi să îl dea la schimb pe William Baeten. Oferta nu a fost pe placul conducătorilor Sloboziei şi transferul a picat definitiv.

Gigi Becali a primit răspunsul final după ce l-a ofertat pe Jordan Gele

„Interesul lor pentru Gele a apărut imediat după meciul nostru cu Rapid. Am discutat şi luni, şi marţi, şi miercuri, iar vineri trebuiau să se rezolve documentele. Totul era înţeles, a zis şi domnul Gigi că e totul rezolvat. După care vineri, sâmbătă şi duminică nu m-a mai sunat nimeni. Noi nu ne permitem să mai căutăm pe cineva şi să nu avem bani să plătim dacă nu se rezolvă cu Gele.

Astăzi a sunat domnul Vali Argăseală, mi-a spus că o să mă sune Gigi Becali. M-a sunat şi mi-a spus că intră în interviuri. L-am sunat şi mi-a răspuns Luţu. Mi-a zis că mă sună după ce dă interviuri.

M-a sunat, i-am explicat acelaşi lucru pe care vi l-am spus. Am crezut că nu mai suntem de actualitate şi nu am licitat, nu am sunat nicăieri. Noi am respectat tot ce am vorbit cu domnul Gigi şi domnul Vali.