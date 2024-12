Gigi Becali a râs de Marius Şumudică şi de Rapid: "O să fii arbitru de tușă, doar ofsaid ridici" - Antena Sport

Gigi Becali şi Marius Şumudică - Profimedia Images Marius Şumudică a anunţat că Rapid va arbitra lupta la titlu din play-off-ul acestui sezon şi reacţia lui Gigi Becali a fost una pe măsură. Patronul de la FCSB susţine că rivala din Giuleşti mai are de tras pentru a fi între primele 6 la finalul sezonului regulat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid e pe locul 8, după primele 20 de etape disputate. Echipa lui Dan Şucu se află la patru puncte de Sepsi, ochipa de pe ultima poziţie care duce în play-off. Giuleştenii au însă un meci mai puţin disputat şi o vor întâlni luni pe Gloria Buzău. Gigi Becali, mesaj direct pentru Marius Şumudică „De Rapid, la ora asta, nu mă tem. Am 34 de puncte, iar ei au 25, am 9 puncte distanță. La ora asta, nu. Nu mă mai întrebați de alte echipe, că nu vreau să se supere oamenii. Eu v-am spus părerea mea. Pe mine mă interesează Craiova și CFR. Atât. (n.r. Șumudică, că arbitrează play-off-ul) Bine, mă, ce a spus . El a spus ce a spus, eu spun ce spun. Cum el nu comentează ceea ce spun eu, nici eu nu comentez. Ce vreți, să mă cert cu Șumudică? Să îl contrazic pe om? E părerea lui. Ca să arbitreze play-off-ul trebuie să intre în el, să fie arbitru. Dar dacă ești pe margine, o să fii arbitru de tușă, doar ofsaid ridici”, a spus Becali. Reclamă

Marius Şumudică: Eu arbitrez play-off-ul

Marius Şumudică a făcut show la conferinţa de presă premergătoare meciului Rapid – Gloria Buzău, din etapa a 20-a a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor i-a dat replica şi lui Gigi Becali, cel care a anunţat că nu îşi doreşte ca Rapidul să ajungă în play-off.

„Nu a zis domnul Becali că suntem slabi, că nu ştiu cum. Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung în play-off, vă spun eu că arbitrez play-off-ul. Eu îl arbitrez, Şumudică! Îl arbitrez.

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul! Eu am promis că la anul, dacă colaborarea va fi de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlu. Eu am spus, când am venit la Rapid, că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca. Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic”, spusese Şumudică, la conferinţa de presă.