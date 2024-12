"Se mai joacă cupa de ciocolată?" Marius Şumudică i-a dat replica lui Gigi Becali: "Eu arbitrez play-off-ul!" - Antena Sport

Marius Şumudică, la conferinţa de presă / AS.ro Marius Şumudică a făcut show la conferinţa de presă premergătoare meciului Rapid – Gloria Buzău, din etapa a 20-a a Ligii 1. Antrenorul giuleştenilor i-a dat replica şi lui Gigi Becali, cel care a anunţat că nu îşi doreşte ca Rapidul să ajungă în play-off. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Şumudică l-a avertizat pe patronul rivalei FCSB că, dacă îşi va îndeplini obiectivul, va fi cel care va „arbitra” play-off-ul. El a ţinut să afirme că promisiunea pe care i-a făcut-o lui Dan Şucu a fost aceea că, sezonul viitor, Rapid se va lupta la titlu. Marius Şumudică, replică pentru Gigi Becali Rapid a fost învinsă de Sepsi etapa trecută, dar se poate apropia la un punct de gruparea din Sfântu Gheorghe în cazul unei victorii, pe teren propriu, cu Buzăul. „Pentru mine nu este niciun fel de presiune. Nu ştiu, pe jucători nu am simţit. E adevărat că venim după un eşec care a survenit în urma a opt etape în care nu am pierdut. S-a făcut aşa o campanie, pe care nu prea am simţit-o ok, dar te aştepţi… cred că au mai fost echipe care 8 etape la rând nu au pierdut şi când au făcut-o nu s-a scris atât şi nu s-a discutat atât. (Credeţi că este cineva care nu vrea Rapidul în play-off?) Nu ştiu, probabil că unii… Nu a zis domnul Becali că suntem slabi, că nu ştiu cum. Mi-aş dori să ajung în play-off, că dacă ajung în play-off, vă spun eu că arbitrez play-off-ul. Eu îl arbitrez, Şumudică! Îl arbitrez. Reclamă

Nu ştiu dacă îl şi câştig, eu am promis că la anul! Eu am promis că la anul, dacă colaborarea va fi de bun augur şi vom continua împreună, eu am promis că la anul voi câştiga titlu. Eu am spus, când am venit la Rapid, că anul ăsta mă voi califica în play-off, da? Că voi ieşi din grupele Cupei, ceea ce nu s-a întâmplat în sezoanele precedente. Iată că am făcut-o, vom vedea cu cine vom juca. Sper să ajungem mai departe. Dacă mâine vom câştiga, suntem în grafic.

Eram în cupele europene şi nu ştiu eu? Să ne mai fi calificat în vreo competiţie… sau se mai joacă cupa de ciocolată? Atât puteam să realizăm. Dacă sunt oameni care nu ne doresc în play-off, e treaba lor. Eu sunt aici pus să duc Rapid în play-off. Voi vedea dacă voi reuşi. Cu toate că, cred că unele echipe s-ar mulţumi cu locul 7 pentru că locul 7 îţi dă şansa să joci un singur meci şi să te califici într-o cupă europeană. Joci un singur meci cu locul 3 dacă nu mă înşel. Unele echipe ar fi mulţumite cu locul 7, nu e cazul Rapidului. Eu nu îmi doresc locul 7.

Sunt 12-13 ani de când Rapidul nu a mai fost într-o cupă europeană. Noi ne dorim să mergem cât mai departe în Cupă… nu am făcut nicio promisiune că câştig Cupa, că iar mi se pun în cârcă multe… şi să ajungem în play-off. Astea sunt promisiunile lui Şumudică! După care, la anul, eu vă spun că Rapidul se va bate cu şanse certe la campionat„, a declarat Marius Şumudică la conferinţa de presă.

