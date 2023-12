Gigi Becali a reacţionat, după ce s-a scris de interesul său pentru Daniel Paraschiv: "Am și eu nebuniile mele" - Antena Sport

Reclamă

Dacă vreau cu adevărat, da, dar de acum nu mai fac, după ce am luat țepele pe care le-am luat. Mie mi-a plăcut de el când era în țară, a fost ambiția mea. Dacă am greșit, ce să fac acum? E ambiție prostească, ce să fac, am și eu nebuniile mele”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Răsturnare de situație în privința transferului lui Daniel Paraschiv la FCSB! Dani Coman a dat cărțile pe față

Răsturnare de situație în privința transferului lui Daniel Paraschiv la FCSB. Dani Coman, președintele de la Hermannstadt, a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce oferte are, de fapt, atacantul lui Marius Măldărășanu.

Patronul de la FCSB a efectuat deja două mutări, transferându-i pe Baba Alhassan și pe Luis Phelipe. Dani Coman a dezvăluit că Daniel Paraschiv nu are nicio ofertă, până în prezent, de la FCSB. Președintele de la Hermannstadt a dezvăluit că atacantul este curtat de echipe din Polonia și Ungaria.

Coman a mai declarat că, în cazul în care va veni o propunere din partea FCSB-ului, și va fi pe placul tuturor, atunci Daniel Paraschiv s-ar putea transfera la FCSB.

„Nu, nu este nicio discuție despre Paraschiv din partea FCSB-ului. Sunt discuții și există interes, dar din străinătate. Din România încă nu avem nicio discuție.

Dacă va fi o ofertă concretă, dacă și noi, clubul, dar și jucătorul vom fi mulțumiți, atunci orice jucător poate pleca. Din Polonia nu este nicio ofertă, dar din Ungaria există interes. Este de la o echipă care joacă frecvent in cupele europene", a declarat Dani Coman, conform sursei citate. Baba Alhassan a trecut vizita medicală şi va fi noul jucător al FCSB-ului Baba Alhassan (23 de ani) a trecut vizita medicală şi va fi noul jucător al FCSB-ului. Mijlocaşul ghanez va semna cu echipa lui Gigi Becali în următoarele ore. Hermannstadt va primi o sumă importantă pentru a-l lăsa să plece la liderul Ligii 1. Gigi Becali a anunţat, după remiza cu CFR Cluj, că va semna cu jucătorul Sibiului. „Cu clubul am semnat contractul de transfer. Ne-am înţeles şi cu jucătorul, vine cu impresarul. 99% e făcut. Numai 1% se poate întâmpla", spunea patronul roş-albaştrilor. Potrivit gsp.ro, Alhassan a făcut luni vizita medicală. Gigi Becali i-a oferit un contract valabil pe 3 ani, cu opţiune de preungire pe încă două sezoane. În conturile lui Hermannstadt vor intra 600.000 de euro pentru Baba Alhassan. Sibienii vor păstra şi 20% dintr-un viitor transfer. Alhassan va fi titular la mijlocul terenului, alături de Darius Olaru şi Adrian Şut. Latifundiarul din Pipera a anunţat şi ce salariu va primi jucătorul ghanez. „Nu știu dacă vom schimba sau nu sistemul de joc, asta e treaba lor. Eu nu mă opresc aici. O să mai iau un fundaș dreapta și un atacant.

Alhassan va încasa 10.000 de euro, m-am înțeles cu el imediat. Se vede că vrea să facă un pas înainte în cariera lui”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.