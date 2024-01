Gigi Becali e convins că va da o lovitură uriaşă cu un jucător: "E fenomen! Cineva îi va plăti clauza de 10 milioane de euro!" - Antena Sport

Reclamă

„Despre Luis Phelipe mi s-a spus că e fenomen și că în curând cineva îi va plăti clauza de 10 milioane de euro. Iar Baba e foarte agresiv și joacă direct spre poartă. Noi ne-am întărit cel mai tare.

Echipa e foarte valoroasă și vom mări avansul. În play-off vor fi mai relaxați. Noile achiziții sunt extraordinare”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a anunţat o nouă plecare de la FCSB

Gigi Becali a anunţat o nouă plecare de la FCSB. Patronul de la FCSB a anunţat că a scăpat de Cristi Ganea, jucător ce a ajuns la Farul Constanţa.

În schimb, Gigi Becali a spus că Dorin Rotariu refuză să plece de la FCSB şi că va rămâne până la finalul sezonului.

„Ganea a plecat la Hagi am înțeles. Rotariu? Ăla nu pleacă… Măcar mai are doar 5 luni de contract, că era vai de mine dacă mai avea un an și jumătate. Nu pleacă. Stă acolo să ia banii”, a spus Gigi Becali.

Cristi Ganea a evoluat timp de trei sezoane la Farul, între 2015 şi 2018, fiind vândut de Gică Hagi la Athletic Bilbao în schimbul sumei de un milion de euro. La FCSB, Cristi Ganea a bifat doar opt meciuri, cinci în Liga 1 şi alte trei în Cupa României. Într-un singur meci de campionat a fost fundaşul titular la formaţia roş-albastră, cel cu Botoşani.