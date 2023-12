Gigi Becali i l-a propus pe Dorin Rotariu, dar Laszlo Dioszegi vrea un alt jucător de la FCSB: "Este foarte bun!" - Antena Sport

Reclamă

“Dorin Rotariu să spun sincer, în vară am vorbit despre el. Am vrut în vară să vină la noi, dar nu am ajuns cu negocierile prea departe. Să vedem acum dacă antrenorul are nevoie de jucători, ce profil vrea și după aia o să discutăm.

Nu am discutat nici despre Rotariu, nici de Compagno. Pentru mine personal, îmi place de Compagno, dar nu am ajuns să discutăm despre niciun jucător. Mie mi se pare un atacant foarte bun pentru nivelul nostru. Dacă eu aș fi antrenorul lui Sepsi l-aș aduce, dar eu țin cont de ce spune domnul Storck.

Nu știu, nu am discutat despre jucători. 500.000 de euro este o sumă mare, dar poate o să scoatem altfel această înțelegere. Se poate negocia la orice jucător, o să discutăm înainte de sărbători cu 2 zile să vedem. Noi niciodată nu am dat bani pe jucători decât maxim 100.000 de euro”, a declarat Laszlo Dioszegi la fanatik.ro.

Câţi bani vrea Gigi Becali pentru Andrea Compagno

Gigi Becali vrea să scape de Andrea Compagno și i-a stabilit prețul. Patronul celor de la FCSB a vorbit, din nou, despre un posibil transfer al atacantului italian, care nu mai este considerat, de către latifundiar, drept un jucător bun.

”Compagno? Compagno poate să plece la orice club care va achita 500.000 de euro. Acesta este noul lui preț”, a dezvăluit Becali, potrivit digisport.ro.

Fostul golgheter al echipei pregătite de Elias Charalambous ar fi putut pleca, în această vară, la Heerenveen, în Olanda, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Totuși, la momentul respectiv, Gigi Becali a dorit să obțină mai mulți bani în schimbul atacantului, iar negocierile au picat. ”Am primit ofertă pentru Compagno de 1,5 milioane, din Olanda, de la Heerenveen. Am cerut două milioane, dar sa vedem, poate ne ducem la 1,6 sau 1,7 milioane”,spunea atunci patronul celor de la FCSB.