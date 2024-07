Gigi Mustaţă l-a făcut praf pe Arnold Garita: "Nu e de noi. Mie nu mi-a plăcut" - Antena Sport

Totuși, Garita a dezvăluit că nu a ajuns la niciun acord cu patronul campioanei și că nu a avut niciun control medical planificat, pentru a se transfera la FCSB.

Mai mult decât atât, fostul atacant de la FC Argeș a transmis că, în opinia sa, suporterii FCSB-ului îl iubesc, însă clubul nu își dorește să îl transfere.

„Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a spus Arnold Garita, la fanatik.ro.