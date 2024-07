Arnold Garita nu a mai ajuns la FCSB și l-a atacat pe Gigi Becali! A auzit dezvăluirea patronului și a răbufnit: "Nu înțeleg!" - Antena Sport

Arnold Garita nu a mai ajuns la FCSB și l-a atacat pe Gigi Becali! Colaj cu Arnold Garita și Gigi Becali / Profimedia și Hepta Arnold Garita nu a mai ajuns la FCSB și l-a atacat pe Gigi Becali! Atacantul care făcea spectacol la FC Argeș nu a mai rezistat, după ce a auzit dezvăluirile făcute de patronul campioanei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Arnold Garita, însă, mai apoi, mutarea ar fi picat din cauza faptului că atacantul nu s-a prezentat la o serie de investigații medicale. Arnold Garita nu a mai ajuns la FCSB și l-a atacat pe Gigi Becali! Totuși, Garita a dezvăluit că nu a ajuns la niciun acord cu patronul campioanei și că nu a avut niciun control medical planificat, pentru a se transfera la FCSB. Mai mult decât atât, fostul atacant de la FC Argeș a transmis că, în opinia sa, suporterii FCSB-ului îl iubesc, însă clubul nu își dorește să îl transfere. „Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul. Reclamă

Reclamă 4

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a spus Arnold Garita, la fanatik.ro.

Gigi Becali a anunţat varianta de rezervă, după ce transferul lui Garita a picat

Becali a recunoscut că nu îl cunoaşte pe atacantul nigerian, dar a declarat că va vorbi cu Mihai Stoica, Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, urmând să se consulte cu ei, înainte de a lua o decizie. De asemenea, patronul FCSB vrea să îl aducă pe nigerian sub formă de împrumut cu drept de cumpărare:

Reclamă

„Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l ştiam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, MM, Charalambous, că nu-l cunosc, iar dacă ei spun că-l putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm. Noi nu luăm aşa să facem lotul mare, ci luăm să vedem dacă poate pentru calificări, pentru alea îl luăm”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.