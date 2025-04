"Greşeli foarte mari şi foarte multe" Mihai Stoica i-a răspuns lui Cristi Balaj: "Am înţeles că vor arbitri roboţi"! - Antena Sport

Mihai Stoica i-a răspuns lui Cristi Balaj, după ce preşedintele ardelenilor a susţinut că FCSB a avut în ultima perioadă parte de arbitraje favorabile.

Mihai Stoica a dat de înţeles, fără să o numească pe CFR Cluj, că formaţia din Gruia ar fi fost avantajată în trecut de arbitri.

Mihai Stoica, replică pentru Cristi Balaj: „Am multe de comentat. Se făceau greşeli foarte mari şi foarte multe”

„Decât se făceau în alţi ani în favoarea altei echipe. Nu ştiu ce să zic aici. Am multe de comentat. În favoarea altei echipe se făceau nişte greşeli foarte mari şi foarte multe, an după an, an după an. Am înţeles că vor arbitri roboţi.

Tu ai văzut I am robot? Nu mă simt cu musca pe căciulă. Nici nu am căciulă”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Stoica s-a referit şi la declaraţia lui Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj solicitând, într-o conferinţă de presă, arbitri roboţi la meciurile din Liga 1. Petrescu motiva cererea prin faptul că roboţii nu ar greşi.