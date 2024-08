Ianis Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Marius Şumudică! A dat cărţile pe faţă: de ce nu a venit, de fapt, la Rapid - Antena Sport

Ianis Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Marius Şumudică. Mijlocaşul de 25 de ani i-a spus antrenorului de la Rapid de ce a refuzat transferul în Giuleşti, ţinând cont că Rangers l-a trimis la echipa a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a aşteptat să se elibereze un loc la o altă echipă de „afară” pentru a prinde un transfer tot în străinătate.

Ianis Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Marius Şumudică

„Da, am vorbit cu Ianis, m-a sunat. Am o relaţie bună cu Ianis. Mi-a zis că opţiunea lui este de a rămâne în continuare în străinătate. A rămas să lupte pentru asta. Am înţeles că erau şi alte variante, dacă ar fi plecat de la Rangers.

Aştepta să se elibereze în altă parte, nu mi-a zis echipele. Nu am intrat în amănunte. Este un tip cu o personalitate extraordinară. Mi-a zis că dacă va rămâne la Rangers, se va bate până la ultima picătură de sudoare să demonstreze că merită să joace acolo.

Eu cred că sunt şanse minime spre nule, nu ştiu ce se va întâmpla mai departe. Domnul Şucu a spus că-l doreşte foarte mult, dar sunt şanse mici să revină în campionatul intern şi, dacă ar reveni, eu cred că ar alege Farul în dauna Rapidului. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă a Rapidului, înainte cu Universitatea Craiova.