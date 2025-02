"Îl vreți pe Elvir Koljic de la Universitatea Craiova?" Gigi Becali a dat răspunsul pe loc! Dezvăluirea patronului de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a dat răspunsul pe loc, după ce a fost întrebat dacă îl transferă la FCSB pe Elvir Koljic, atacantul de la Universitatea Craiova.

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, FCSB s-ar fi interesat de serviciile lui Elivr Koljic, atacant care și-ar dori să plece de la Univeristatea Craiova. Acum, Gigi Becali a venit cu un mesaj direct, legat de această informație.

Ce a spus Gigi Becali, după ce a fost întrebat dacă FCSB îl transferă pe Elvir Koljic de la Universitatea Craiova

Gigi Becali a negat însă informațiile apărute și a transmis că nu dorește să îl transfere pe atacantul de la echipa antrenată de Mirel Rădoi.

„N-am ce să vorbesc despre atacanți, am vorbit deja. (n.r. Îl vreți pe Koljic, de la Craiova?) Ce treabă am cu Koljic? Nu am treabă cu el!”, a spus Gigi Becali, citat de sportpesurse.ro.

În actualul sezon, Elvir Koljic a adunat 22 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile. În cadrul acestor partide, atacantul oltenilor a marcat 4 goluri. În momentul de față, atacantul din Bosnia este cotat la suma de 800.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.