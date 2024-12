Ilie Dumitrescu n-are dubii: ce se va întâmpla la Dinamo, chiar şi după egalul cu Sepsi - Antena Sport

Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment - Profimedia Images Ilie Dumitrescu a analizat forma lui Dinamo, după ce „câinii roşii” au ratat dramatic victoria cu Sepsi, după un gol încasat în al nouălea minut al prelungirilor. După 1-1 cu echipa din Sfântu Gheorghe, fostul mare internaţional susţine că Dinamo îi va prelungi contractul lui Zeljko Kopic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Croatul are contract cu Dinamo până la finalul acestui sezon şi, de la venirea sa, echipa din Ştefan cel Mare are o creştere evidentă de formă, trecând de la evitarea retrogradării, la lupta pentru play-off. Ilie Dumitrescu: Dinamo îi va prelungi contractul lui Zeljko Kopic După 18 etape disputate din această stagiune, Dinamo e pe locul 2 în Liga 1, cu 29 de puncte. Dacă s-ar fi impus în faţa lui Sepsi, echipa lui Kopic ar fi trecut pe locul 1, cel puţin până când ar fi evoluat şi celelalte echipe care se află în vârful ierarhiei. ”Totul mi se pare sănătos la Dinamo. Ei trebuie să meargă pe acest trend. Cred că o să îi prelungească contractul lui Zeljko Kopic. Lui îi expiră înțelegerea la finalul sezonului. Dinamo are nevoie de continuitate”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro. Reacţia lui Zeljko Kopic, după Dinamo – Sepsi 1-1 Zeljko Kopic a transmis un mesaj despre finalul meciului cu Sepsi, în care Dinamo a pierdut victoria, după golul lui Haruț, din minutul 90+9. Antrenorul lui Dinamo s-a declarat dezamăgit, însă a ținut să menționeze și aspectele pozitive ale jocului reușit de echipa sa. Reclamă

„Nu am creat șanse mari ca în prima repriză. Am fost stabili, nu le-am dat șanse, dar greșeala de la ultima fază ne-a costat 2 puncte. Poate fi lipsă de concentrare, e greu când ai totul în mână, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să acceptăm rezultatul și să continuăm.

E dezamăgire, dar cred că am jucat bine în prima repriză. Am arătat că avem unele probleme în a doua repriză, e dezamăgire când iei gol la ultima secundă. Avem două meciuri la Buzău, vom vedea situația, anumiți jucători vor avea nevoie de odihnă. Astăzi am avut posibilitatea de a câștiga, dar asta e.

În primele 6 luni la Dinamo cel mai important lucru a fost să rămânem în Liga 1, am reușit asta. Apoi ne-am gândit cum putem să facem echipa mai bună, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Avem stabilitate, Dinamo devine o echipă mai bună”, a spus Zeljko Kopic.

