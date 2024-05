Ilie Dumitrescu știe ce transferuri trebuie să facă Gigi Becali la FCSB! Cum poate avea șanse în preliminariile Ligii Campionilor - Antena Sport

Pentru noi azi nu a mai contat meciul cu CFR Cluj. Când am ajuns şi am văzut un stadion plin… nu mai puteam să le zicem ceva. Nici la pauză nu am putut să le zicem nimic băieţilor, pentru că a fost senzaţional totul în această seară. Iar meritul este al jucătorilor. A fost un an cu presiune, cu încărcătură mare psihică, emoţională, iar acum jucătorii merită să se distreze”, a precizat fostul fotbalist, la digisport.ro, citat de agerpres.ro.